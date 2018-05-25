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Шойгу сообщил о модернизации самолетов и вертолетов после операции в Сирии

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Более 10 типов самолетов и вертолетов ВКС РФ пройдут модернизацию по итогам боевого применения в Сирии. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в пятницу, 25 мая, на заседании коллегии ведомства.

«На основе полученных данных проводится модернизация 11 типов самолетов и вертолетов», — цитирует заявление главы Минобороны телеканал «Звезда».

Ранее Шойгу сообщил, что перспективные российские истребители Су-57 испытали в республике новейшие крылатые ракеты.

Министр обороны сообщил на селекторном совещании Минобороны 3 мая, что гособоронзаказ на 2018 год составит порядка 1,5 млрд рублей. По словам Шойгу, 70% из этих средств направят на приобретение современных вооружений.

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