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Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Сирии

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Сирии. Оба летчика погибли. Об этом сообщает Министерство обороны России.

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Катастрофа произошла во время планового полета над восточными районами Сирии. Тела погибших найдены поисково-спасательной группой и доставлены на аэродром базирования, пишет ТАСС.

Предварительной версией происшествия называется техническая неисправность.

3 мая Минобороны сообщило, что российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем в Сирии. В момент крушения истребитель набирал высоты после взлета с российской авиабазы Хмеймим.

По предварительной информации, огневого воздействия по самолету не было, а причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. 

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