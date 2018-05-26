Школьные занятия возобновились в Восточной Гуте

В освобожденных от боевиков поселениях Восточной Гуты возобновились занятия в общеобразовательных школах.

«Школы открылись недавно. Государство дало нам учебники, и мы немедленно начали работать здесь, в этом городе. Дети соскучились по учебе, учить их чему-либо легко и приятно», — рассказал ТАСС глава отдела образования в городе Харасте Ахмад Саид Рустом. Он добавил, что сам был рад вернуться к работе.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что более 64 тыс. мирных жителей вернулись в Восточную Гуту из лагерей беженцев.