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Школьные занятия возобновились в Восточной Гуте

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Фото: Global Look Press/Anas ALkharboutli
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В освобожденных от боевиков поселениях Восточной Гуты возобновились занятия в общеобразовательных школах.

«Школы открылись недавно. Государство дало нам учебники, и мы немедленно начали работать здесь, в этом городе. Дети соскучились по учебе, учить их чему-либо легко и приятно», — рассказал ТАСС глава отдела образования в городе Харасте Ахмад Саид Рустом. Он добавил, что сам был рад вернуться к работе.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что более 64 тыс. мирных жителей вернулись в Восточную Гуту из лагерей беженцев.

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