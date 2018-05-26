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США предостерегли власти Сирии от проведения операции в зоне деэскалации

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Фото: youtube.com
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Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о проведении некой операции сирийской армии на юго-западе страны в зоне деэскалации. Об этом заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

О каких именно сообщениях идет речь, а также о том, что за операцию готовит сирийская армия, на данный момент не уточняется. По словам Науэрт, США готовы предпринять решительные меры в случае нарушения режима.

О перемирии в данной зоне деэскалации в 2017 году договорились Иордания, Россия и США, пишет «РИА Новости».

Ряд городов провинции Хомс был освобожден от боевиков при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон. К 17 мая зону деэскалации Хомс покинули более 35 тыс. боевиков и членов их семей. Люди были выведены через гуманитарные коридоры с пунктами пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали и Телль-Биса. Данные территории перешли под контроль сирийского правительства. 

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