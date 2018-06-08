Главы генштабов РФ и США встретились в Хельсинки

Встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом состоялась в пятницу, 8 июня, в Хельсинки.

Стороны обсудили различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии, в том числе вопросы предотвращения инцидентов и двусторонних отношений. Они отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в республике.

Также стороны затронули темы обеспечения безопасности и снижения напряженности в Европе, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ об освобождении от боевиков большей части Сирийской Арабской Республики.