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Главы генштабов РФ и США встретились в Хельсинки

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом состоялась в пятницу, 8 июня, в Хельсинки.

Стороны обсудили различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии, в том числе вопросы предотвращения инцидентов и двусторонних отношений. Они отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в республике.

Также стороны затронули темы обеспечения безопасности и снижения напряженности в Европе, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ об освобождении от боевиков большей части Сирийской Арабской Республики.

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