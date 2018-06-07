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Главы Генштабов России и США встретятся в Хельсинки 8 июня

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Фото: ТАСС/Роман Исмайлов
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Глава Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд проведут встречу в Хельсинки 8 июня. Об этом заявили в Силах обороны Финляндии. 

«Силы обороны информируют о том, что высшее военное руководство Соединенных Штатов и России проведет встречу в Хельсинки в эту пятницу», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Уточняется, что у каждого из глав ведомств также запланированы отдельные встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё и командующим Силами обороны страны Ярмо Линдбергом.

4 июня президент России Владимир Путин объяснил отсутствие встреч с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, это связано с внутриполитическими конфликтами внутри Штатов. Также Путин подчеркнул, что разделяет озабоченность Трампа по поводу возможной новой гонки вооружений. 

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