Главы Генштабов России и США встретятся в Хельсинки 8 июня

Глава Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд проведут встречу в Хельсинки 8 июня. Об этом заявили в Силах обороны Финляндии.

«Силы обороны информируют о том, что высшее военное руководство Соединенных Штатов и России проведет встречу в Хельсинки в эту пятницу», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Уточняется, что у каждого из глав ведомств также запланированы отдельные встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё и командующим Силами обороны страны Ярмо Линдбергом.

4 июня президент России Владимир Путин объяснил отсутствие встреч с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, это связано с внутриполитическими конфликтами внутри Штатов. Также Путин подчеркнул, что разделяет озабоченность Трампа по поводу возможной новой гонки вооружений.