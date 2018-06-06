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Госдеп США обеспокоен сообщениями о планах Асада посетить КНДР

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Фото: TASS/Zuma/Mikhael Klimentyev
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Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о планах президента Сирии Башара Асада посетить КНДР и встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

Делегация КНДР прибыла в Белый дом

Американский дипломат заявил журналистам, что не может подтвердить, действительно ли состоится встреча, но подчеркнул, что ведомство испытывает беспокойство по данному поводу, пишет «РИА Новости».

3 июня издание  «Нодон Синмун» сообщило, что Асад во время вручения верительной грамоты новому послу КНДР в Дамаске 30 мая заявил о своем желании посетить страну и встретиться с главой государства и отметил положительные изменения на Корейском полуострове.

Ситуация на Корейском полуострове оставалась напряженной на протяжении нескольких лет из-за ракетных и ядерных разработок КНДР. Потепление в отношениях Сеула и Пхеньяна наметилось на фоне проведения Южной Кореей зимних Олимпийских игр.

Стороны провели переговоры, также впервые за 10 лет прошла встреча на высшем уровне. В демилитаризованной зоне Пханмунджом южнокорейский президент Мун Чжэ Ин провел переговоры с Ким Чен Ыном.

Помимо этого, КНДР заявила о согласии начать диалог с США и прекратить ядерные испытания. На 12 июня в Сингапуре запланирована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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