Госдеп США обеспокоен сообщениями о планах Асада посетить КНДР

Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о планах президента Сирии Башара Асада посетить КНДР и встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

Американский дипломат заявил журналистам, что не может подтвердить, действительно ли состоится встреча, но подчеркнул, что ведомство испытывает беспокойство по данному поводу, пишет «РИА Новости».

3 июня издание «Нодон Синмун» сообщило, что Асад во время вручения верительной грамоты новому послу КНДР в Дамаске 30 мая заявил о своем желании посетить страну и встретиться с главой государства и отметил положительные изменения на Корейском полуострове.

Ситуация на Корейском полуострове оставалась напряженной на протяжении нескольких лет из-за ракетных и ядерных разработок КНДР. Потепление в отношениях Сеула и Пхеньяна наметилось на фоне проведения Южной Кореей зимних Олимпийских игр.

Стороны провели переговоры, также впервые за 10 лет прошла встреча на высшем уровне. В демилитаризованной зоне Пханмунджом южнокорейский президент Мун Чжэ Ин провел переговоры с Ким Чен Ыном.

Помимо этого, КНДР заявила о согласии начать диалог с США и прекратить ядерные испытания. На 12 июня в Сингапуре запланирована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.