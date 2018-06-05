Прямой эфир
Сюжет:

Белый дом уточнил место встречи Трампа и Ким Чен Ына

0
Фото: TASS/Zuma/Alex Edelman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоятся на острове Сентоса в Сингапуре. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс в своем Twitter.

Ситуацию вокруг КНДР обсудят в Москве
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибудет с визитом в Россию 21 июня

Она уточнила что политики встретятся в отеле «Капелла». 

Встреча глав КНДР и США запланирована на 12 июня. Переговоры о ее проведении проходили непросто.

Так, 24 мая Трамп отказался от переговоров из -за «огромной злости и открытой враждебности», продемонстрированной в одном из последних заявлений северокорейский властей. 

Пхеньян тогда сообщил, что по-прежнему готов к диалогу.

1 июня хозяин Белого дома всё же подтвердил проведение саммита. Вместе с тем он отметил, что во время переговоров вряд ли будут подписаны какие-либо документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп предрек начало «чего-то большого» после встречи с лидером КНДР
Пресс-центр саммита США–КНДР оборудуют в гаражах «Формулы-1»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017