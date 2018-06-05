Белый дом уточнил место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоятся на острове Сентоса в Сингапуре. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс в своем Twitter.

Она уточнила что политики встретятся в отеле «Капелла».

Встреча глав КНДР и США запланирована на 12 июня. Переговоры о ее проведении проходили непросто.

Так, 24 мая Трамп отказался от переговоров из -за «огромной злости и открытой враждебности», продемонстрированной в одном из последних заявлений северокорейский властей.

Пхеньян тогда сообщил, что по-прежнему готов к диалогу.

1 июня хозяин Белого дома всё же подтвердил проведение саммита. Вместе с тем он отметил, что во время переговоров вряд ли будут подписаны какие-либо документы.