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Мун Чжэ Ин планирует присоединиться к США и КНДР на саммите 12 июня

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может присоединиться к саммиту КНДР и США в Сингапуре, если страны договорятся провести встречу. Об этом сообщает высокопоставленный источник в правительстве Южной Кореи.

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По его словам, на данный момент обсуждение саммита только начинается, поэтому южнокорейские власти ждут результатов. Если встреча американского и северокорейского лидеров состоится, с большой вероятностью Мун Чжэ Ин присоединится к ним в качестве третьей стороны, сообщает «РИА Новости».

Правительственная делегация США прибыла в Пхеньян для проведения переговоров 27 мая. Она намерена обсудить детали встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая, как ожидается, должна пройти в Сингапуре 12 июня.

24 мая президент США отказался от встречи с Ким Чен Ыном, однако уже 26 мая стало известно, что американская сторона возобновила переговоры с КНДР о возвращении к проведению саммита.

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