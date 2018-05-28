Трамп и Ким Чен Ын верят в светлое будущее северокорейской экономики

Президент США Дональд Трамп заявил, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном верят в светлое будущее северокорейской экономики. Заявление американский лидер сделал на фоне подготовки ко встрече с главой КНДР.

В своем Twitter Трамп заявил, что у Северной Кореи блестящий потенциал и он уверен, что касательно экономики и финансов однажды она станет мощной страной. Также он отметил, что с этим мнением согласен и Ким Чен Ын.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2018

В сообщении американский президент подтвердил, что в Северной Корее на данный момент находится делегация США, которая ведет подготовку встречи двух лидеров.

Правительственная делегация США прибыла в Пхеньян для проведения переговоров в воскресенье, 27 мая. Они намерены обсудить детали встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая, как ожидается, должна пройти в Сингапуре 12 июня.

24 мая президент США отказался от встречи с Ким Чен Ыном, однако уже 26 мая стало известно, что американская сторона возобновила переговоры с КНДР о возвращении к проведению саммита.