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Трамп и Ким Чен Ын верят в светлое будущее северокорейской экономики

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Президент США Дональд Трамп заявил, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном верят в светлое будущее северокорейской экономики. Заявление американский лидер сделал на фоне подготовки ко встрече с главой КНДР.

В своем Twitter Трамп заявил, что у Северной Кореи блестящий потенциал и он уверен, что касательно экономики и финансов однажды она станет мощной страной. Также он отметил, что с этим мнением согласен и Ким Чен Ын.

В сообщении американский президент подтвердил, что в Северной Корее на данный момент находится делегация США, которая ведет подготовку встречи двух лидеров.

Правительственная делегация США прибыла в Пхеньян для проведения переговоров в воскресенье, 27 мая. Они намерены обсудить детали встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая, как ожидается, должна пройти в Сингапуре 12 июня.

24 мая президент США отказался от встречи с Ким Чен Ыном, однако уже 26 мая стало известно, что американская сторона возобновила переговоры с КНДР о возвращении к проведению саммита.

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