Путин заявил об успешном сотрудничестве России и Ирана в Сирии

Россия и Иран успешно сотрудничают в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с иранским лидером Хасаном Роухани на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в субботу, 9 июня.

«Мы успешно сотрудничаем по разрешению сирийского кризиса. И здесь есть о чем поговорить, потому что есть конкретные результаты», — отметил Путин.

Он также заявил, что рад возможности поработать с Роухани в рамках ШОС.

Путин находится в Китае с официальным визитом с 8 по 10 июня. 8 июня председатель КНР Си Цзиньпин вручил ему орден Дружбы Китая — президент РФ стал первым обладателем этой почетной награды среди иностранцев.

Ранее, 7 июня, в ходе «прямой линии» российский лидер заявил, что вывод военных подразделений РФ из Сирии пока не планируется. Глава государства подчеркнул, что пункты базирования в Тартусе и Хмеймиме останутся в стране до тех пор, пока это будет выгодно Москве. Он также отметил, что операция в САР отвечает интересам россиян, так как «лучше уничтожать террористов там, чем принимать их здесь с оружием в руках».