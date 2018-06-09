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Путин заявил об успешном сотрудничестве России и Ирана в Сирии

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Россия и Иран успешно сотрудничают в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с иранским лидером Хасаном Роухани на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в субботу, 9 июня. 

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«Мы успешно сотрудничаем по разрешению сирийского кризиса. И здесь есть о чем поговорить, потому что есть конкретные результаты», — отметил Путин. 

Он также заявил, что рад возможности поработать с Роухани в рамках ШОС. 

Путин находится в Китае с официальным визитом с 8 по 10 июня. 8 июня председатель КНР Си Цзиньпин вручил ему орден Дружбы Китая — президент РФ стал первым обладателем этой почетной награды среди иностранцев.

Ранее, 7 июня, в ходе «прямой линии» российский лидер заявил, что вывод военных подразделений РФ из Сирии пока не планируется. Глава государства подчеркнул, что пункты базирования в Тартусе и Хмеймиме останутся в стране до тех пор, пока это будет выгодно Москве. Он также отметил, что операция в САР отвечает интересам россиян, так как «лучше уничтожать террористов там, чем принимать их здесь с оружием в руках».

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