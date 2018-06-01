Россия направит зерно на гуманитарную помощь

Излишки рекордного урожая 2017 года Россия направит на гуманитарную помощь. В марте глава МИДа Сергей Лавров обратился к президенту Владимиру Путину с соответствующим предложением. На письме уже стоит положительная виза главы государства («Известия» ознакомились с документом). Минсельхоз, МЧС и Минфин прорабатывают вопрос об объемах излишков зерна, которые будут использованы для гуманитарной помощи. Ее могут отправить в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ. В прошлом году страна получила более 134 млн т урожая зерна при внутреннем потреблении 80 млн т.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предложил российской стороне организовать поставки зерна на гуманитарные нужды по линии программы. Речь идет о выделении излишков зерновых, образовавшихся в результате рекордного урожая и не реализованных в коммерческих целях, в качестве донорского взноса в натуральной форме. Об этом глава МИДа Сергей Лавров сообщил президенту Владимиру Путину в письме от 12 марта (есть у «Известий»).

В документе отмечено, что обязательным элементом такого рода взносов является выделение государством-донором дополнительных средств, которые необходимы для транспортировки продовольствия странам-рецепиентам и компенсации расходов ВПП по получению, хранению и распространению груза. Донору в таком случае засчитывается стоимость продовольствия, транспортировки и сопутствующие издержки.

«Страну – получателя российской продовольственной помощи, сроки и объемы операции нам предлагается определить самим, исходя из потребностей нуждающихся стран, российских внешнеполитических приоритетов и решения логистических вопросов», — подчеркнул Сергей Лавров в письме.

Министр также упомянул, что такие проекты регулярно осуществляют США, преследуя при этом двойные цели — осуществление гуманитарной миссии и регулирование цен на продовольственном рынке за счет сокращение запасов. На днях аналогичную операцию реализовала республика Корея, записав в свой актив взнос в фонд программы размером более $42 млн.

ВПП — основной канал российской гуманитарной продовольственной помощи, традиционным партнером которой является ФГБУ «Агентство по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком». Программа работает более чем в 80 странах мира, обеспечивая продовольствием порядка 80 млн человек.

«Направление избыточных запасов зерна на удовлетворение гуманитарных потребностей населения в нуждающихся странах послужит не только благородным целям и укрепит имидж России в качестве крупного гуманитарного донора, но и будет способствовать стабилизации рынка продовольственного сырья», — отметил глава МИД в письме президенту.

МИД предложил проработать вопрос об объемах излишков зерна в интервенционном фонде сельскохозяйственной продукции, их местоположении и финансовых условиях поставок. На документе стоит виза президента России Владимира Путина «Согласен», датированная 10 апреля.

— Упомянутая инициатива о выделении Россией взноса в натуральной форме для оказания гуманитарной продовольственной помощи нуждающимся странам исходит от руководства ВПП ООН, — рассказали «Известиям» в департаменте информации и печати МИДа. Там отметили, что подобные запросы — часть стандартной практики ВПП по мобилизации помощи международного сообщества голодающим в различных уголках земного шара.

По оценкам экспертов ООН, в последние несколько лет общее число людей, страдающих от хронического недоедания, впервые за долгое время возросло, достигнув отметки 815 млн человек, или около 11% глобального населения.

— В этом контексте программа как крупнейшее в мире гуманитарное агентство наращивает усилия по поиску средств на проведение операций по оказанию чрезвычайной помощи. Это предполагает активный диалог с ключевыми донорами ВПП и крупнейшими производителями сельхозпродукции, к которым относится и наша страна, — подчеркнули в МИДе. — Исходя из ситуации в области продовольственной безопасности на планете, наших традиционно партнерских отношений с ВПП и рекордных урожаев зерновых, собранных в России в последние годы, обращение программы решено взять в проработку.

Минсельхоз, МЧС и Минфин уже получили поручения, отметил источник «Известий» в правительстве. В Минфине «Известиям» сказали, что «вопросы следует адресовать в профильное ведомство — Минсельхоз России». В Министерстве сельского хозяйства и в МЧС на запросы не ответили.

Во Всемирной продовольственной организации «Известиям» рассказали, что Россия выступает донором организации с 2003 года, и вклад страны неизменно растет, в среднем он составляет $40–50 млн в год. Обычно помощь России сфокусирована на странах СНГ, но вклад страны был неоценим и в нескольких операциях в Африке, Азии и Латинской Америке, подчеркнули в организации.

Глава «Эмеркома» Юрий Бражников пояснил «Известиям», что точного списка стран, в которые будет направлена помощь, нет. Он пояснил, что ее получат государства, в которых есть угроза голода или гуманитарной катастрофы.

Возможно, российское зерно отправят в страны Ближнего Востока (Сирия, Йемен), Африки (Южный Судан, Зимбабве, Танзания), Южной Америки (Венесуэлла), а также в Таджикистан, Киргизию и Афганистан. Объем партий зерна также обсуждается в правительстве, отметил Юрий Бражников. По его словам, российская гуманитарная помощь будет промаркирована: каждая емкость с продукцией будет носить обозначение ведомств — МЧС, Минсельхоз и Росрезерв. Эксперт подчеркнул, что во времена СССР гуманитарная помощь маркировалась иначе, на ней присутствовало название государства, без обозначений ведомств, как это происходит сейчас.

Он также рассказал, что Россия ежегодно проводит до 20 операций и международных проектов, в рамках которых оказывается различная помощь другим странам. Речь может идти о предоставлении специалистов для поисково-спасательных операций, продуктов питания, медицинских препаратов, техники. По его словам, одна из крупнейших поставок зерна в качестве гуманитарной помощи России была произведена в 2011 году в Афганистан — 11 тыс. т.

Исполнительный директор агентства «СовЭкон» Андрей Сизов отметил, что внутренние потребности России в зерне составляют около 80 млн тонн в год. При этом рекордный урожай этих культур в прошлом году составил более 134 млн т, излишки направляются на экспорт. По мнению Андрея Сизова, гуманитарная помощь не окажет влияния на цену зерна на внутреннем рынке.