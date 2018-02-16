Прямой эфир
Сюжет:

Россия в 2018 году сохранит мировое лидерство по экспорту зерна

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Степанов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия намерена остаться мировым лидером по поставкам пшеницы, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«Я думаю, что даже при уменьшении объемов сбора пшеницы лидерство на мировом рынке мы сохраним», — сказал Ткачев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он уточнил, что благодаря рекордным урожаям последних лет к концу сезона переходящие запасы составят около 20 млн т зерна.

В 2017 году Россия собрала 134,1 млн т зерна, в том числе 85,8 млн т пшеницы. Это является рекордным показателем — такие урожаи достигнуты впервые в истории.

По прогнозам Минсельхоза в 2018 году урожай зерна составит около 110 млн т. 

Как писал iz.ru, экспорт сельскохозяйственной продукции из России к 2025 году достигнет $30 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минсельхоз отстаивает интересы фермеров
Минсельхоз расширил доктрину продовольственной безопасности России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017