Россия в 2018 году сохранит мировое лидерство по экспорту зерна
Россия намерена остаться мировым лидером по поставкам пшеницы, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
«Я думаю, что даже при уменьшении объемов сбора пшеницы лидерство на мировом рынке мы сохраним», — сказал Ткачев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
Он уточнил, что благодаря рекордным урожаям последних лет к концу сезона переходящие запасы составят около 20 млн т зерна.
В 2017 году Россия собрала 134,1 млн т зерна, в том числе 85,8 млн т пшеницы. Это является рекордным показателем — такие урожаи достигнуты впервые в истории.
По прогнозам Минсельхоза в 2018 году урожай зерна составит около 110 млн т.
Как писал iz.ru, экспорт сельскохозяйственной продукции из России к 2025 году достигнет $30 млрд.