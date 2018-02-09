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Минсельхоз отстаивает интересы фермеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство сельского хозяйства выступило против законопроекта Минпромторга о поправках в закон о розничных рынках, упраздняющих сельскохозяйственные рынки, где фермеры сбывают свою продукцию.

Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.

«При этом именно сельхозрынки являются традиционными каналами сбыта фермерской продукции. Они способствуют развитию и продвижению региональных товаров», — заявили в Минсельхозе.

Поправки Минпромторга лишат фермеров привилегий, таких, как торговля прямо с автомобиля. В ведомстве считают это справедливым.

Эксперты отмечают, что большую часть своей продукции фермеры продают на сельхозрынках и базарах, поскольку не могут конкурировать с крупными производителями за поставки в розничные сети.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минсельхоз вступился за фермеров на рынках

 

 

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