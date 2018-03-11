Минсельхоз прогнозирует рост производства зерна до 150 млн т к 2030 году

К 2030 году производство зерна вырастет до 150 млн т, также прогнозируется рост производства масличных культур и овощей. Об этом сообщил глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев.

«Стратегия производства до 2030 года — 150 млн т зерна. Соответственно надо иметь 50 млн га посевов зерновых культур с урожайностью 3 т с 1 га», — цитирует Чекмарева ТАСС.

Как сообщает Росстат, объем производства зерна в прошлом году составил 135,4 млн т. По словам Чекмарева, внутренняя потребность РФ в зерне составляет 80 млн т, остальное — это экспортный потенциал.

В 2017 году 116,7 млн га сельскохозяйственных земель находилось в обороте, из них обрабатывают 80,6 млн га. В связи с этим Чекмарев подчеркнул необходимость увеличить посевную площадь до 90 млн га к 2030 году.

Директор департамента напомнил, что в 2017 году был достигнут рекордный объем производства масличных — 16,4 млн т, который в будущем может увеличится до 25 млн т.

Кроме того, Чекмарев объявил о необходимости наращивания производства картофеля и других овощей, а также грибов и плодово-ягодных культур. По его словам, в 2017 году наблюдалось перепроизводство сахарной свеклы (6,6 млн т), поэтому в текущем году производство снизится до 6,3 млн т. Также Чекмарев отметил нехватку хмеля — при импорте более 3 тыс. т производство составляет 345 т.

Ранее 11 марта глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил о возможном экспорте мяса, рыбы и молока в Турцию.