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Россия может начать экспорт мяса, молока и рыбы в Турцию

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В ближайшее время России рассчитывает начать экспорт мяса, рыбы и молока в Турцию, заявил в интервью ТАСС глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

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«Мы рассчитываем, что Турция в ближайшее время примет решение о допуске на свой рынок российской мясомолочной и рыбной продукции», — сказал министр.

Россельхознадзор сотрудничает с турецкими коллегами по данному вопросу, отметил Ткачев. Он ожидает, что продукция из РФ будет по достоинству оценена потребителями в Турции.

Россия, в свою очередь, наращивает закупки из Турции в сфере АПК. Например, в магазинах снова начали продавать турецкие овощи и фрукты.

5 марта Россельхознадзор после двухлетнего перерыва разрешил ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перца, салата, тыкв, кабачков и других овощей.

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