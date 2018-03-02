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Кабанов в Московской области лишили подкормки из-за АЧС

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Фото: Global Look Press/Konstantin Mikhailov
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Кабанов перестали подкармливать в лесах Московской области, чтобы снизить их численность из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом агенству городских новостей «Москва» заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.

По его словам, кабаны представляют угрозу из-за вспыхнувшей вновь АЧС. А вот лосей, оленей и зайцев будут подкармливать вениками, солью и корой. Разин отметил, что подкормка будет вестись, пока не сойдет снег, а температура не достигнет положительных значений, сообщает НСН. Таким образом, лосей, зайцев и оленей ждут лакомства от смотрителей охотничьих хозяйств примерно до апреля.

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