Роспотребнадзор предупредил о волне птичьего гриппа по всему миру

Роспотребнадзор предупредил россиян о второй волне птичьего гриппа по всему миру. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным Всемирной организации здоровья животных (OIE) от 25 января 2018 года, вторая панэпизоотическая волна гриппа птиц продолжает наблюдаться с января 2013 года.

Борьба с вирусом усложняется постоянной циркуляцией его различных подтипов. Сейчас панэпизоотия охватила все континенты, уничтожив порядка 120 млн голов птицы, сообщает телеканал «360». Хотя бы одна вспышка вируса гриппа была зафиксирована в 68 странах мира. Среди штаммов вируса — H5N1, H5N2 и H5N8. В зоне их поражения оказались Европа, Азия и Ближний Восток. Вирусы также выявляются в Тайване, Китае, Афганистане, Вьетнаме, Израиле, Иране, Ирландии, Гане, Швеции и Голландии. Для человека наибольшую опасность представляют штаммы H7N9, H5N6 и H5N1.

Ранее портал iz.ru сообщал о новых случаях возникновения птичьего гриппа в Великобритании.