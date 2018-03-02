Прямой эфир

Роспотребнадзор предупредил о волне птичьего гриппа по всему миру

0
Фото: TASS/DPA/Felix Kaestle
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор предупредил россиян о второй волне птичьего гриппа по всему миру. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным Всемирной организации здоровья животных (OIE) от 25 января 2018 года, вторая панэпизоотическая волна гриппа птиц продолжает наблюдаться с января 2013 года.

Борьба с вирусом усложняется постоянной циркуляцией его различных подтипов. Сейчас панэпизоотия охватила все континенты, уничтожив порядка 120 млн голов птицы, сообщает телеканал «360». Хотя бы одна вспышка вируса гриппа была зафиксирована в 68 странах мира. Среди штаммов вируса — H5N1, H5N2 и H5N8. В зоне их поражения оказались Европа, Азия и Ближний Восток. Вирусы также выявляются в Тайване, Китае, Афганистане, Вьетнаме, Израиле, Иране, Ирландии, Гане, Швеции и Голландии. Для человека наибольшую опасность представляют штаммы H7N9, H5N6 и H5N1.

Ранее портал iz.ru сообщал о новых случаях возникновения птичьего гриппа в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китаянка заразилась новым штаммом птичьего гриппа
Новый штамм птичьего гриппа у человека обнаружил Роспотребнадзор

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017