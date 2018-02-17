Более 10 кг семечек съели птицы Битцевского лесопарка в Москве

Специалисты «Мосприроды» с начала снегопадов скормили птицам Битцевского лесопарка более 10 кг сырых семян подсолнуха.

До конца холодного сезона инспекторы департамента планируют потратить на пернатых в два раза больше прикорма.

Москвичи также могут приобрести семяна для птиц и периодически засыпать их в стационарные кормушки на экологических тропах или в малолюдных местах лесопарка.

«Перед тем как положить угощение, необходимо очистить кормушку от мусора и снега. Лучше всего подкармливать птиц несолеными семечками, салом без соли и специй», — сообщается на сайте управы столичного района Ясенево.

Если жители столицы хотят угостить пернатых обитателей Битцевского парка зерновой смесью, то ее специалисты рекомендуют засыпать в кормушки по краю полян, так как их чаще посещают зерноядные птицы.