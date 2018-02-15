Жители Новосибирска спасают от гибели «пьяных» снегирей

В Новосибирске в центре реабилитации хищных птиц проходят лечение сразу несколько снегирей-«пирожков». Они получили травмы во время своего «нетрезвого» полета между стенами городских домов. Птицам выводят токсины, после чего они заново учатся летать.

Как поясняет ресурс vn.ru, в клинику снегирей приносят местные жители. Птицы стали жертвами перебродившей рябины. Из-за ядовитых соков у них нарушилась координация и они разбились о стены зданий. Как только снегири придут в себя, их выпустят на волю.

Портал iz.ru в начале февраля сообщал о том, что в Новосибирске появились «пьяные» свиристели и дрозды, которые страдают от перебродившей рябины и боярышника. Орнитологи рассказали, у птиц можно наблюдать неадекватное поведение и потерю ориентации. Волонтеры центра реабилитации выпустили руководство, как помочь захмелевшим птицам.