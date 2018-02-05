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Новосибирцев призвали помогать «пьяным» дроздам и свиристелям

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Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный
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В Новосибирске из-за потепления участились случаи падения свиристелей и дроздов с веток. Специалисты связывают инциденты с забродившими ягодами рябины и боярышника.

Из-за перепада температур ягоды, которые входят в рацион птиц, начинают бродить, что и вызывает у свиристелей и дроздов опьянение, пишет НГС.Новости.

«У птиц, наевшихся таких ягод, можно наблюдать неадекватное поведение, потерю ориентации», — отметил орнитолог Алексей Яновский.

В свою очередь, волонтеры Центра реабилитации хищных птиц распространили руководство, как помочь захмелевшим птицам. Главная опасность заключается в том, что они могут погибнуть от холода.

Чтобы спасти птицу, необходимо подобрать ее и положить в коробку с отверстиями. Это даст ей время, чтобы прийти в себя и отогреться. Если же птица выглядит вялой, плохо реагирует на окружающую среду, то необходимо обратиться к специалистам.

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