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Путина первым из иностранных лидеров наградили орденом Дружбы Китая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту РФ Владимиру Путину орден Дружбы Китая, таким образом, российский лидер стал первым иностранным главой государства, получившим высокую госнаграду КНР.

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Вручая орден, Си Цзиньпин отметил, что именно Путин «является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне». Председатель КНР добавил, что российский лидер среди всех глав мировых держав чаще всех посещал Китай.

«Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг», — заверил председатель КНР, передает ТАСС.

Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай 8 июня, лидеры встретились перед Домом народных собраний. На церемонии выступил военный оркестр китайской армии. Он исполнил гимны обеих стран, затем песню «Катюша» и несколько других композиций.

По итогам переговоров лидеры РФ и КНР подписали совместное заявление, согласно которому, в частности, договорились предпринимать все возможные усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Также Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию на Восточный экономический форум.

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