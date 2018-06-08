Путина первым из иностранных лидеров наградили орденом Дружбы Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту РФ Владимиру Путину орден Дружбы Китая, таким образом, российский лидер стал первым иностранным главой государства, получившим высокую госнаграду КНР.

Вручая орден, Си Цзиньпин отметил, что именно Путин «является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне». Председатель КНР добавил, что российский лидер среди всех глав мировых держав чаще всех посещал Китай.

«Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг», — заверил председатель КНР, передает ТАСС.

Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай 8 июня, лидеры встретились перед Домом народных собраний. На церемонии выступил военный оркестр китайской армии. Он исполнил гимны обеих стран, затем песню «Катюша» и несколько других композиций.

По итогам переговоров лидеры РФ и КНР подписали совместное заявление, согласно которому, в частности, договорились предпринимать все возможные усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Также Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию на Восточный экономический форум.