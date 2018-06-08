Путин и Си Цзиньпин встретились под «Катюшу»

В Пекине началась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры встретились перед Домом народных собраний.

Путин приехал на лимузине, китайский лидер ждал его на площади. Они совместно поприветствовали китайскую и российскую делегации. На церемонии выступил военный оркестр китайской армии. Он исполнил гимны обеих стран, затем песню «Катюша» и несколько других композиций, передает ТАСС.

После окончания торжественной части Путин и Си Цзиньпин в сопровождении переводчиков отправились на переговоры. После их окончания планируется подписать несколько договоров, которые касаются сотрудничества в областях торговли, энергетики, космоса и других сфер.

6 июня Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что приготовил китайскому коллеге подарок, но отказался рассказывать подробности, чтобы не испортить сюрприз. Президент России заявил, что в 2016 году тоже приезжал с подарком — это был ящик российского мороженого, о любви к которому ранее говорил председатель КНР.

Визит российского президента в Китай начался 8 июня и продлится до 10 июня. Помимо Си Цзиньпина, Путин собирается встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Также он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.