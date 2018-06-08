Прямой эфир

Путин и Си Цзиньпин встретились под «Катюшу»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пекине началась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры встретились перед Домом народных собраний.

Путин приехал на лимузине, китайский лидер ждал его на площади. Они совместно поприветствовали китайскую и российскую делегации. На церемонии выступил военный оркестр китайской армии. Он исполнил гимны обеих стран, затем песню «Катюша» и несколько других композиций, передает ТАСС.

После окончания торжественной части Путин и Си Цзиньпин в сопровождении переводчиков отправились на переговоры. После их окончания планируется подписать несколько договоров, которые касаются сотрудничества в областях торговли, энергетики, космоса и других сфер.

6 июня Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что приготовил китайскому коллеге подарок, но отказался рассказывать подробности, чтобы не испортить сюрприз. Президент России заявил, что в 2016 году тоже приезжал с подарком — это был ящик российского мороженого, о любви к которому ранее говорил председатель КНР.

Визит российского президента в Китай начался 8 июня и продлится до 10 июня. Помимо Си Цзиньпина, Путин собирается встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Также он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин приготовил сюрприз для Си Цзиньпина
Путин начал трехдневный визит в Китай

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017