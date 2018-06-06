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Путин приготовил сюрприз для Си Цзиньпина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин оставил в секрете, какой подарок он привезет своему китайскому коллеге Си Цзиньпину в рамках предстоящей поездки в КНР.

В преддверие визита Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором, в том числе, рассказал о взаимоотношениях с Си Цзиньпином.

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«Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок?», — удивился российский лидер, отвечая на вопрос о возможном подарке китайскому коллеге.

«Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и Вами. Я потом Вам на ухо шепну», — шутливо обратился он к журналисту.

Глава российского государства также прокомментировал свой прошлый подарок китайскому коллеге: в 2016 году Путин привез в КНР ящик мороженного.

«Я привез, потому что председатель Си Цзиньпин упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок», — отметил президент, добавив, что он традиционно «обменивается некоторыми мелочами» с председателем КНР.

Российский лидер 8–10 июня посетит Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет переговоры с лидером КНР.

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