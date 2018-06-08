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Путин начал трехдневный визит в Китай

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, который продлится с 8 по 10 июня. В рамках поездки 8 июня он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам переговоров лидеры подпишут совместное заявление и целый ряд межгосударственных и коммерческих двусторонних документов, которые затронут сотрудничество в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и в других сферах, сообщает «РИА Новости».

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Кроме того, Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что на переговорах лидеры обеих стран обсудят, в том числе, положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Также внимание уделят вопросам взаимодействия России и Китая в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, формате Россия – Индия – Китай и «большой двадцатки».

После переговоров в Пекине с 9 по 10 июня президент России примет участие в саммите ШОС в Циндао. В преддверии визита российский лидер дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором, в частности, рассказал о секретном подарке, который он привезет своему китайскому коллеге.

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