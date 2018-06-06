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Путин рассказал об отмеченном с Си Цзиньпином дне рождении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал своего китайского коллегу Си Цзиньпина как душевного человека, с которым приятно разделить личные праздники и выпить по рюмке водки.

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Российский лидер в интервью Медиакорпорации Китая поделился впечатлениями от многолетнего общения с председателем КНР. По словам Путина, с Си Цзиньпином у него сложились особые отношения.

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения», — отметил президент.

Путин уточнил, что особого торжества организовано не было. «Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказал он. Глава государства подчеркнул, что его китайский коллега является «по-человечески душевным», но в то же время надежным человеком.

Президент России 8–10 июня посетит Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет переговоры с лидером КНР.

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