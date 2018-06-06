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Путин дал эксклюзивное интервью китайским СМИ

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин накануне своего визита в КНР дал эксклюзивное интервью генеральному директору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну.

Беседа длилась около сорока минут. За это время Путин ответил на многие вопросы, в том числе рассказал о своем отношении к грядущему саммиту США–КНДР. Он назвал решение американского лидера Дональда Трампа встретиться с лидером КНДР «мужественным и зрелым». 

Также Путин рассказал, что у России «в Китае очень много друзей», и пожелал всего доброго китайскому народу. 

«Счастья и процветания каждой китайской семье», — сказал он.

Путин также отметил, что Медиакорпорация Китая в прямом эфире транслировала церемонию инаугурации президента России. Глава государства считает, что это связано с тем, что «Россия вызывает у китайского народа известный интерес». 

Во время интервью журналист поинтересовался, какой подарок Владимир Путин привезет своему китайскому коллеге Си Цзиньпину в рамках предстоящей поездки в КНР. Российский лидер оставил это в секрете.

«Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу?» — ответил президент.

5 июня президент России дал интервью австрийскому телеканалу ORF. Глава государства ответил на вопросы об отношениях с ЕС, присоединении Крыма к РФ в 2014 году и о возможной встрече с Дональдом Трампом. 

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