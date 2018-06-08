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Россия построит в Китае ядерный реактор на быстрых нейтронах

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Фото: Global Look Press/Yang Qing
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Россия построит в Китае демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах, а также примет участие в сооружении атомной станции, рассказал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Российский лидер отметил формат взаимодействия стран в атомной сфере. По его словам, Москва не работает так плотно ни с одним государством. Путин добавил, что передовые российские наработки будут также задействованы в китайской лунной программе, сообщает «РИА Новости».

7 июня глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и руководитель государственного энергетического управления КНР Нура Бекри подписали соглашение о строительстве в Китае четырех новых блоков атомных электростанций. Два из них, как предполагает договор, создадут на площадке Тяньваньской АЭС, остальные на станции «Сюйдапу». Кроме того, Россия возведет демонстрационный реактор и будет поставлять тепловые блоки для космической программы КНР.

8 июня Путин и Си Цзиньпин отправятся в китайский город Циндао. Там стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

Визит российского лидера в КНР продлится до 10 июня. По итогам переговоров Москва и Пекин подписали заявление, согласно которому, в частности, стороны договорились предпринимать все возможные усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

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