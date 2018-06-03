В Росатоме оценят рыночный потенциал малых АЭС с ледокольными реакторами

Росатом хочет оценить конкурентоспособность атомных станций малой мощности с реакторами для ледоколов РИТМ-200.

Заказ на проведение такого исследования опубликован на сайте госзакупок компании, сообщает «РИА Новости».

РИТМ-200 — реакторная установка, предназначенная для установки на атомных ледоколах и перспективных плавучих атомных станциях.

27 мая стало известно, что Иордания и корпорация «Росатом» изучают возможность создания в стране реактора малой мощности вместо большой АЭС.