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В Росатоме оценят рыночный потенциал малых АЭС с ледокольными реакторами

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Росатом хочет оценить конкурентоспособность атомных станций малой мощности с реакторами для ледоколов РИТМ-200.

Заказ на проведение такого исследования опубликован на сайте госзакупок компании, сообщает «РИА Новости».

РИТМ-200 — реакторная установка, предназначенная для установки на атомных ледоколах и перспективных плавучих атомных станциях.

27 мая стало известно, что Иордания и корпорация «Росатом» изучают возможность создания в стране реактора малой мощности вместо большой АЭС.

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