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В «Росатоме» создали проект уникального ядерного энергоисточника для Арктики

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Проект уникального ядерного энергоисточника для Арктики был создан специалистами Физико-энергетического института имени Лейпунского (входит в «Росатом»). Об этом говорится в годовом отчете научной организации.

В 2017 году была предложена общая компоновка безопасного энергоисточника РИФМА мощностью 100 киловатт, который предлагается использовать для обеспечения энергией объектов, расположенных в труднодоступных и удаленных районах, сообщает «РИА Новости».

Реактор может располагаться в бассейне в грунте, а выделяемое его рабочей частью тепло будет преобразовываться в электроэнергию.

12 апреля почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов заявил, что гибридный термоядерный реактор могут построить в России уже в 2030-х годах.

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