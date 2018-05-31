В «Росатоме» создали проект уникального ядерного энергоисточника для Арктики

Проект уникального ядерного энергоисточника для Арктики был создан специалистами Физико-энергетического института имени Лейпунского (входит в «Росатом»). Об этом говорится в годовом отчете научной организации.

В 2017 году была предложена общая компоновка безопасного энергоисточника РИФМА мощностью 100 киловатт, который предлагается использовать для обеспечения энергией объектов, расположенных в труднодоступных и удаленных районах, сообщает «РИА Новости».

Реактор может располагаться в бассейне в грунте, а выделяемое его рабочей частью тепло будет преобразовываться в электроэнергию.

12 апреля почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов заявил, что гибридный термоядерный реактор могут построить в России уже в 2030-х годах.