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«Росатом» готов начать плановую переработку отработавшего топлива АЭС

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Фото: ТАСС/Виталий Иванов
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Предприятие «Горно-химический комбинат» (ГХК, входит в «Росатом») успешно провело пилотную переработку отработавшего ядерного топлива энергетического реактора ВВЭР-1000 и готово к приступить к плановой переработке, сообщает «РИА Новости».

«Мы завершили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)… Сразу скажу, что технология полностью подтвердила свою состоятельность», — цитирует агентство генерального директора предприятия Петра Гаврилова.

Технология, относящаяся к третьему поколению переработки, позволяет избежать создания жидких радиоактивных отходов.

По мнению специалистов, новая технология, примененная на ГХК, не «повторяет и догоняет» лучшие зарубежные образцы, а создает новую ступень развития атомной техники и не имеет мировых аналогов.

6 мая стало известно, что редприятие «Радон» планирует демонтировать здания радиобиологической лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России под Санкт-Петербургом.

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