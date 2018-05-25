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Глава «Росатома» рассказал о желании французских компаний работать с РФ

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о готовности французских компаний сотрудничать с российской стороной, несмотря на санкции.

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«Компании более чем готовы работать с Россией. И подписание сегодня конкретных соглашений более чем на $1 млрд тому подтверждение. Я думаю, что французы немножко относятся к прошедшему году-полутора как к потерянному времени. По крайней мере, к тому времени, где сотрудничество могло развиваться более высокими темпами, чем сейчас. Поэтому они хотят наверстать упущенное», — сказал он в беседе с «Известиями» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, у России и Франции есть интересные двусторонние проекты, «направленные в будущее, в том числе в энергетику нового поколения», а также связанные с альтернативной энергетикой.

«Мы открываем практически новую страницу сотрудничества в третьих странах — совместные проекты, реализация их в третьих странах — и так посчитали сегодня, что в каждом энергоблоке российского дизайна, строящемся, например, в Египте, может быть до $1 млрд французских компонентов» , — отметил Лихачев.

В декабре прошлого года Россия и Египет подписали акты о начале работ по проекту строительства с участием РФ первой египетской АЭС «Эль-Дабаа», а также о поставке ядерного топлива для станции. Соглашение о строительстве электростанции, а также об условиях российского кредита на эти цели в $25 млрд было заключено между сторонами в 2015 году. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков.

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