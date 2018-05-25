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Путин рассчитывает на развитие французских компаний в России

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В Москве рассчитывают, что французские компании будут развиваться в России, заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы очень рассчитываем на то, что наши французские друзья, компании будут развиваться в России, будут получать доход, прибыль», — сказал глава государства.

Накануне в ходе ​переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заявил, что торговый оборот между двумя странами по итогам 2017 года вырос почти на 25% и продолжает демонстрировать положительную динамику.

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