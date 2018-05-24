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РФПИ заключил соглашения с Францией на €1 млрд

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Фото: TASS/AP/Michel Euler
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил шесть инвестсоглашений на общую сумму около €1 млрд с французскими предпринимателями. Об этом сообщил руководитель фонда Кирилл Дмитриев.

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«Это шесть соглашений с французами на около миллиарда евро», — цитирует его «РИА Новости».

РФПИ участвует в Петербургском международном экономическим форуме, который проходит в Северной столице 24–26 мая. На мероприятии зарегистрированы около 15 тыс. гостей из более чем сотни стран.

Ранее в СМИ появилась информация, что на ПМЭФ-2018 РФПИ планирует объявить о совместных инвестициях с Объединенными Арабскими Эмиратами в сервис грузоперевозок Deliver.

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