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Глава «Росатома» не видит рисков для проектов компании в Иране

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Ситуация с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не отразится на проектах «Росатома» в исламской республике. С таким заявлением выступил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.

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Он отметил, что «Росатом» заключил соглашения с Тегераном до начала реализации ядерного соглашения, поэтому никаких рисков для компании нет, сообщает «РИА Новости».

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия, подписали соглашение в 2015 году. Тегеран согласился отказаться от своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

8 мая текущего года президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ядерной сделки. Он мотивировал свое решение тем, что Тегеран якобы занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, что противоречит соглашению.

Кроме того, Вашингтон анонсировал возобновления действий санкций в отношении Ирана, а также пригрозил «серьезными последствиями» странам, которые будут сотрудничать с исламской республикой.

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