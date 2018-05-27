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Иордания и «Росатом» вместо большой АЭС построят реактор малой мощности

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Иордания и корпорация «Росатом» изучают возможность создания в стране реактора малой мощности вместо большой АЭС за 10 млрд. Об этом сообщает анонимный источник в правительство королевства.

По его словам, Иордания вышла из сделки по строительству АЭС мощностью 2 тыс. МВт в связи с высокой стоимостью проекта, решив ограничить реактором малой мощности в нынешних финансовых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на The Jordan Times.

Подписание соглашения с компанией Rusatom Overseas, которая входит в корпорацию Росатом, произошло 26 мая. Председатель Комиссии по атомной энергии Халеда Тукана рассказал, что сотрудничеству с «Росатомом» уже много лет, Иордания планирует его совершенствовать.

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