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Строительство с участием РФ двух энергоблоков АЭС в Венгрии начнут в 2020 году

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Фото: АЭС "Пакш"
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Сооружение двух новых энергоблоков АЭС «Пакш» в Венгрии начнется в 2020 году, к сети их планируется подключить в 2026–2027 годах, сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатом».

Соглашение холдинга «Атомэнергомаш» с паросиловым подразделением компании GE Power об общих условиях работ при поставке вспомогательных систем для машинных залов двух новых энергоблоков АЭС «Пакш» было подписано 25 мая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Строительство двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+ начнется в 2020 году. Новые энергоблоки будут подключены к сети в 2026–2027 годах», — говорится в сообщении.

Россия и Венгрия в январе 2014 года договорились о строительстве новых энергоблоков на АЭС «Пакш». Москва предоставит Будапешту госкредит на сумму до €10 млрд для реализации проекта. Общие инвестиции не превысят €12,5 млрд. В соответствии с соглашением, заемные средства будут использоваться до 2025 года. В марте 2017 года строительство двух новых энергоблоков одобрила Еврокомиссия.

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