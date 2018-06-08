Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию на Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября, сообщает ТАСС.

Российский президент с 8 по 10 июня находится с официальным визитом в Китае.

8 июня состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, по итогам которых лидеры подписали совместное заявление, согласно которому, в частности, Россия и Китай договорились предпринимать все возможные усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Также был подписан целый ряд межгосударственных и коммерческих двусторонних документов, касающихся торговли, энергетики, космоса и других сфер.

Помимо Си Цзиньпина, Путин собирается встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

С 9 по 10 российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.

В преддверии визита российский лидер дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором, в частности, рассказал о секретном подарке, который он привезет своему китайскому коллеге.