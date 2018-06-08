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Россия и Китай договорились о партнерстве в области электронной торговли

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Москва и Пекин договорились о партнерстве в области электронной торговли. Соответствующий меморандум Минэкономразвития России и министерство коммерции Китая подписали по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

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За прошлый год 91% покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах пришлись на Китай. Подавляющее большинство посылок доставляет «Почта России», в связи с чем компания планирует открыть логистический бизнес в КНР.

Кроме того, глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин и его китайский коллега подписали заявление о совместном технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве, что позволит начать работу над итоговым вариантом документа.

«Будут существенно либерализованы торговля услугами, инвестиционная активность, взаимоотношения по вопросам интеллектуальной собственности, электронной коммерции, госзакупок и во многих других областях», — приводит слова Орешкина ТАСС.

8 июня в китайском городе Циндао стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем примут участие лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин, а также таких стран как Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

Ранее российский лидер в ходе визита в Пекин пригласил председателя КНР на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

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