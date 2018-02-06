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«Почта России» запустит площадки для интернет-торговли

Президент РФ Владимир Путин и глава ВТБ Андрей Костин обсудили развитие сервиса онлайн-продаж
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Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем правления ВТБ Андреем Костиным. Глава банковской группы рассказал российскому лидеру о намерении инвестировать 30 млрд рублей в строительство 40 новых логистических центров «Почты России». Эти мощности, по его словам, будут использоваться в том числе для интернет-торговли. Проект планируется реализовать в ближайшие несколько лет, а его соинвестором могут выступить китайские партнеры.

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В начале встречи Владимир Путин попросил Андрея Костина рассказать о планах развития «Почта банка», который входит в Группу ВТБ, и о результатах работы банковского объединения в целом.

Глава ВТБ сообщил, что чистая прибыль всей группы за 2017 год выросла более чем в два раза и превысила 100 млрд рублей.

— Мы присоединили наш дочерний банк ВТБ24, работающий с населением, к основному банку и получили не только экономию издержек — мы планируем примерно 15 млрд рублей за три года сэкономить, — но и большую синергию от совместной работы — по продаже банковских продуктов, по технологиям, — заявил он.

По словам Андрея Костина, в прошлом году одним из наиболее динамичных направлений стала ипотека. Объем жилищного кредитования вырос на 14%, превысив триллион рублей. При этом средняя ставка по таким займам опустилась до уровня ниже 10%, отметил глава ВТБ. 

— Автокредитование тоже выросло на 16%, примерно 100 млрд рублей. Из них 40% — по специальным программам, которые поддерживает правительство, — подчеркнул он.

— У вас сейчас в активах 13 трлн? — уточнил Владимир Путин.

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Глава ВТБ ответил утвердительно и рассказал о работе «Почта банка», у которого уже сейчас 6,5 млн клиентов. До нового года открылось 13 тыс. пунктов в отделениях связи, еще 5 тыс. откроется до конца 2018 года. 

Андрей Костин подчеркнул, что взаимодействие ВТБ с «Почтой России» не ограничивается «Почта банком». Он также рассказал о новой инициативе — создании современной общероссийской высокотехнологичной логистической платформы для интернет-торговли.

— Не секрет, что интернет-торговля сейчас развивается очень активно. Мы готовы инвестировать 30 млрд рублей для строительства 40 современных логистических распределительных центров почты, которые будут работать как для почты, так и для интернет-торговли, — сказал он. 

Глава ВТБ добавил, что параллельно ведутся переговоры с «возможными иностранными участниками, в частности, из Китая».

— Хорошо, — дал свою оценку инициативе Владимир Путин.

Работа над проектом уже началась, отметил Андрей Костин и выразил надежду, что полностью реализовать его удастся уже в ближайшие два-три года. 

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