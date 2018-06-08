С 2019 года россияне смогут оплатить интернет-покупки QR-кодом

С 2019 года россияне смогут платить в интернет-магазинах с помощью QR-кода. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Центробанку. Информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. Эксперты отмечают, что новация простимулирует развитие электронной коммерции. Кроме того, оплата по QR-коду потеснит на рынке электронные кошельки, считают они.

Как пояснил «Известиям» источник, близкий к Банку России, для оплаты по QR-коду придется скачать специальное приложение. Его разработкой в настоящее время занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. В нем необходимо создать QR-код и привязать к нему банковскую карту. Все ее данные окажутся вшиты в код.

При оплате покупок в интернет-магазинах, интегрированных с платформой быстрых платежей (ее тоже разрабатывает «Финтех»), появится опция оплаты с помощью кода. Нажав ее, пользователь сможет перейти в приложение на своем смартфоне. Затем код появится на мониторе, его можно будет считать с помощью телефона и оплатить покупку. Вводить номер карты, срок ее действия и CVV не потребуется.

В ассоциации «Финтех» на запрос «Известий» не ответили.

— Новация повысит удобства в интернет-торговле, — отметил руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов. — С внедрением оплаты через QR-коды на рынке появится надежный инструмент, позволяющий небольшим и молодым магазинам повысить шансы на привлечение новых клиентов.

Уменьшение количества действий при совершении покупки ведет к увеличению конверсии, отметил управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров.

— Чем меньше кликов сделает потенциальный покупатель на сайте интернет-магазина, чем меньше данных вводит, тем больше шансов, что он перейдет к оплате товара, — пояснил Алексей Федоров. — При вводе реквизитов банковской карты значительная часть аудитории сталкивается с ошибками, что, в свою очередь, уменьшает конверсию. Только трое из десятка зашедших на сайт интернет-магазина совершают покупку.

QR-оплата — это один из способов упрощения оплаты интернет-покупок, отметил начальник отдела по развитию электронной коммерции Бинбанка Филипп Петров.

— Для клиентов процесс оплаты будет достаточно удобным: нет необходимости вводить данные карты, оплата подтверждается кодом со смартфона, — пояснил он. — При этом у клиента будет выбор, как именно оплачивать покупки — по QR-коду, картой, через интернет-банк или мобильное приложение. С точки зрения продавцов эта опция тоже будет удобной.

Оплата по QR-коду — перспективное направление платежных сервисов, отметили в пресс-службе ВТБ. Процесс оплаты по QR-коду облегчает проведение операций и дает возможность клиентам безопасно и быстро, всего в пару кликов, оплачивать покупки.

Некоторые интернет-магазины предлагают клиенту сохранить реквизиты карты на сайте, чтобы их не вводить повторно, новая технология предлагает хранить все данные на смартфоне, отметил зампред СДМ-банка Олег Илюхин. Психологически клиенту легче, когда карта хранится под рукой, а не где-то на чужом сайте, считает он. К тому же могут попасться недобросовестные интернет-магазины, которые неаккуратно хранят данные, добавил он.

— Популярность QR-кодов постоянно растет и в России, и в мире, так что можно ожидать, что такой способ оплаты будет набирать обороты, — считает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

По ее мнению, оплата по QR-коду потеснит на рынке электронные кошельки, так как процесс станет более быстрым и удобным для пользователя: не нужно вводить никаких данных для совершения покупки. Новация соответствует мировой практике. Так, к примеру, платежи с помощью QR-кодов распространены в Китае.