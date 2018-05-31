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Путин и Нетаньяху обсудили Сирию по телефону

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом в четверг, 31 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

«В продолжение переговоров, прошедших 9 мая в Москве, обсуждались некоторые аспекты сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Нетаньяху посетил Москву 9 мая. Лидер Израиля принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и провел переговоры с президентом России. 

Антиправительственные акции протеста начались в Сирии в марте 2011 года и впоследствии переросли в открытое вооруженное противостояние. На этом фоне в стране резко возросло влияние террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которой удалось взять под контроль обширную территорию арабской республики.

В 2014 году международная коалиция во главе с США объявила о начале антитеррористической операции в Сирии. При этом Дамаск не давал разрешения на ее проведение. Речь в данном случае фактически идет о военной интервенции.

30 сентября 2015 года ВКС России по просьбе президента Сирии Башара Асада начали операцию против террористических формирований, действующих на территории республики.

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