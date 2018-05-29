Нетаньяху предупредил о силовом ответе армии Израиля на обстрелы из сектора Газа

На ракетные и минометные обстрелы территории Израиля из сектора Газа армия обороны страны ответит силой, заявил во вторник, 29 мая, премьер–министр государства Биньямин Нетаньяху.

Глава Израиля подчеркнул, что страна серьезно воспринимает нападение со стороны группировок ХАМАС и «Исламский джихад», передает ТАСС.

«Армия обороны Израиля ответит на них (обстрелы – iz.ru) с большой силой, Израиль взыщет точную цену с тех, кто пытается навредить ему», – заявил израильский премьер.

Утром во вторник стало известно, что палестинские боевики выпустили по Израилю «множество» ракет.

С 30 марта в результате действий израильских военных на границе сектора Газа пострадали свыше 12 тыс. палестинцев.

Обострение ситуации пришлось на 14 мая, когда в Иерусалиме состоялось открытие посольства США, через два дня туда же свою дипмиссию перенесла Гватемала. В связи с переносом американского диппредставительства в секторе Газа вспыхнули массовые волнения.

Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 114 человек.