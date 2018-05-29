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Нетаньяху предупредил о силовом ответе армии Израиля на обстрелы из сектора Газа

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На ракетные и минометные обстрелы территории Израиля из сектора Газа армия обороны страны ответит силой, заявил во вторник, 29 мая, премьер–министр государства Биньямин Нетаньяху.

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Глава Израиля подчеркнул, что страна серьезно воспринимает нападение со стороны группировок ХАМАС и «Исламский джихад», передает ТАСС.

«Армия обороны Израиля ответит на них (обстрелы – iz.ru) с большой силой, Израиль взыщет точную цену с тех, кто пытается навредить ему», – заявил израильский премьер.

Утром во вторник стало известно, что палестинские боевики выпустили по Израилю «множество» ракет.

С 30 марта в результате действий израильских военных на границе сектора Газа пострадали свыше 12 тыс. палестинцев.

Обострение ситуации пришлось на 14 мая, когда в Иерусалиме состоялось открытие посольства США, через два дня туда же свою дипмиссию перенесла Гватемала. В связи с переносом американского диппредставительства в секторе Газа вспыхнули массовые волнения.

 Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 114 человек.

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