Число погибших при столкновениях в Газе палестинцев возросло до 114

Число жертв среди палестинцев, принимающих участие в массовых беспорядках на границе Израиля и сектора Газа, достигло 114 человек.

Как передает газета «Аль-Яум ас-Сабиа» со ссылкой на палестинский минздрав, за минувшие сутки от тяжелых ранений скончались два молодых человека.

По данным ведомства, один из них был доставлен в больницу после столкновений близ населенного пункта Эль-Бурейдж, другой получил огнестрельное ранение в голову в восточной части приграничной полосы.

Всего с 30 марта в результате столкновений были ранены или получили отравление газом более 13 тыс. арабов, более 300 из них находятся в тяжелом состоянии.

Массовые волнения начались в секторе Газа после объявления президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей.