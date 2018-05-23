Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сектору Газа.

В частности, атаке подверглись морской порт и объекты исламистского движения ХАМАС, передает «РИА Новости». Отмечается, что в результате удара сгорел один катер.

С 30 марта в результате столкновений между палестинским населением и израильскими военными были убиты 87 палестинцев и свыше 12 тыс. получили ранения.

Массовые волнения начались в секторе Газа после объявления президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей.

США проголосовали в Совете ООН по правам человека (СПЧ) против резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе.