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Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сектору Газа. 

Град раздора
Перенос посольства США в Иерусалим и подавление палестинских протестов Израилем раскололи мировое сообщество

В частности, атаке подверглись морской порт и объекты исламистского движения ХАМАС, передает «РИА Новости». Отмечается, что в результате удара сгорел один катер.

С 30 марта в результате столкновений между палестинским населением и израильскими военными были убиты 87 палестинцев и свыше 12 тыс. получили ранения.

Массовые волнения начались в секторе Газа после объявления президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей.

США проголосовали в Совете ООН по правам человека (СПЧ) против резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе.

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