Прямой эфир

Израиль усомнился в возможности решить конфликт в Газе через диалог

0
Фото: TASS/Le Pictorium/Barcroft Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возобновление переговоров с Палестиной не поможет решить проблемы в секторе Газа, заявил израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин на полях Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ).

Израиль не пустит жителей Газы в Иерусалим
После «Марша возвращения» Тель-Авив на время Рамадана закрыл Иерусалим для палестинцев из сектора Газа

По его словам, причина кризиса, который возник на палестино-израильской границе, вызвана решением главы арабской администрации Махмуда Аббаса «прекратить оплату поставок воды и электричества», передает «РИА Новости».

С 30 марта в результате действий израильских военных на границе сектора Газа пострадали свыше 12 тыс. палестинцев. Обострение ситуации пришлось на 14 мая, когда в Иерусалиме состоялось открытие посольства США. Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 114 человек.

Сектор Газа, где правит оппозиционное исламистское движение ХАМАС, больше 10 лет живет в условиях экономических и погранично-транспортных санкций со стороны Израиля и Египта, с которыми граничит эта палестинская территория. «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), лидером которого является глава арабской администрации Махмуд Аббас, находится в состоянии «холодной войны» с конкурирующим движением ХАМАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Израиль нанес авиаудар по сектору Газа
США проголосовали в СПЧ ООН против международного расследования событий в Газа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017