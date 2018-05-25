Израиль усомнился в возможности решить конфликт в Газе через диалог

Возобновление переговоров с Палестиной не поможет решить проблемы в секторе Газа, заявил израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин на полях Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ).

По его словам, причина кризиса, который возник на палестино-израильской границе, вызвана решением главы арабской администрации Махмуда Аббаса «прекратить оплату поставок воды и электричества», передает «РИА Новости».

С 30 марта в результате действий израильских военных на границе сектора Газа пострадали свыше 12 тыс. палестинцев. Обострение ситуации пришлось на 14 мая, когда в Иерусалиме состоялось открытие посольства США. Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 114 человек.

Сектор Газа, где правит оппозиционное исламистское движение ХАМАС, больше 10 лет живет в условиях экономических и погранично-транспортных санкций со стороны Израиля и Египта, с которыми граничит эта палестинская территория. «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), лидером которого является глава арабской администрации Махмуд Аббас, находится в состоянии «холодной войны» с конкурирующим движением ХАМАС.