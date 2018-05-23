Израиль не пустит жителей Газы в Иерусалим

Тель-Авив принял решение не пускать жителей сектора Газа в Иерусалим в Рамадан (16 мая – 14 июня). Об этом «Известиям» заявили в израильском совете координирования правительственных действий на территориях (КОГАТ). В период священного для мусульман месяца Израиль традиционно упрощает пропускной режим для граждан Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Однако, как сообщили в ведомстве, в 2018 году в связи с напряженной обстановкой в секторе пропуска получают только жители Западного берега.

Проживающие на территории Газы мусульмане не смогут посетить мечеть Аль-Акса — третью по значимости после мечетей в Мекке и Медине. Если раньше Тель-Авив выдавал специальные пропуска для совершения пятничных молитв на территории Восточного Иерусалима и позволял палестинцам Газы и Западного берега совершать совместные ифтары (разговения по окончании дневного поста. — «Известия»), то в этом году, согласно заявлению главы КОГАТ майора Камиля Абу Рокона, такие права жителям сектора Газа не предоставлены.

— Сектором Газа управляет террористическая организация ХАМАС, которая использует гражданские инициативы Израиля для распространения террора. Принимая во внимание это, а также последние события в секторе, меры в честь наступления месяца Рамадан были одобрены только для жителей Иудеи и Самарии (библейские названия Западного берега, установлены в качестве официальных в Израиле. — «Известия»), — заявил Камиль Абу Рокон.

Эту информацию «Известиям» подтвердило и посольство Израиля в США. Там также отметили, что жителям Западного берега в рамках священного месяца Рамадана будут выданы десятки тысяч пропусков для совершения пятничных молитв, будет увеличено и время работы пограничных КПП. Более того, палестинцы могут воспользоваться главной воздушной гаванью Израиля, аэропортом Бен-Гурион, для совершения международных полетов.

На территории самой Палестинской автономии действующих аэропортов нет — единственный аэропорт, построенный в Газе, был уничтожен в ходе израильских бомбардировок в 2001 году.

По словам пресс-атташе израильского посольства в Москве Алекса Гандлера, в первую пятницу Рамадана Храмовую гору посетили более 90 тыс. человек, из них 40 тыс. пересекли границу с территории Западного берега (всего там проживает около 2,8 млн человек).

С тех пор как в 2007 году партия ХАМАС, не признающая за еврейским государством права на существование, пришла к власти в секторе Газа, Израиль и Египет ввели экономическую блокаду этого региона. Тель-Авив заблокировал поставки в Газу продовольствия и гуманитарной помощи, а также строительных материалов и некоторых образцов техники, в том числе холодильников, считая, что ХАМАС использует их для изготовления взрывных устройств.

Жители Газы могут покинуть сектор только при наличии серьезных медицинских показаний. Между двумя государствами курсируют бронированные кареты скорой помощи. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, в последние годы был зафиксирован рекордный процент отказов в допуске на территорию Израиля даже по медицинским показаниям: в 2017 году Израиль одобрил только 54% заявок. Порой люди умирают, так и не дождавшись пропуска: в секторе проживают более 2 млн человек, и ждать своей очереди порой приходится месяцами.

В рамках акции «Марш возвращения» с марта 2018 года десятки тысяч жителей Газы еженедельно устраивали масштабные демонстрации на границе с Израилем. В ходе последней из них, совпавшей с переносом американского посольства в Иерусалим 14 мая, израильская армия открыла по демонстрантам огонь. В результате погибли свыше 60 человек, пострадали около 2 тыс.

— Мы предупреждали заранее, что откроем огонь, если будут попытки прорвать пограничные укрепления. Естественно, мы пытались применять все меры. Мы использовали дроны, слезоточивый газ. Но это бесполезно против 40–50 тыс. человек, — сказал в беседе с «Известиями» эксперт по международным делам, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Обеспокоенность ситуацией выразили ведущие мировые лидеры. МИД России призвал стороны воздержаться от провокаций. По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Игоря Морозова, ответственность за произошедшую трагедию лежит и на Вашингтоне.

— Гибель 60 палестинцев и сотни раненых — не последние жертвы этого безрассудного шага Трампа. Тель-Авиву необходимо проявить максимум сдержанности, чтобы стихийные митинги палестинцев и противодействие вооруженных подразделений Израиля не перешли в интифаду, последствия которой, учитывая войну в Сирии, пойдут на руку только джихадистам, — добавил сенатор.

Не стоит надеяться на урегулирование конфликта или хотя бы смягчение блокады в ближайшее время, считает профессор Вашингтонского института Ближнего Востока, экс-посол США в Йемене Джеральд Фейерштейн.

— Нельзя винить в произошедшем только ХАМАС, заявляя, будто именно он спровоцировал демонстрации и создал условия для конфронтации на границе. Это упрощенный подход, и он нисколько не умаляет вины Израиля. Пока обе стороны слепо придерживаются своих позиций, напряженность в регионе будет расти, — уверен эксперт.

Священный месяц Рамадан длится 29 дней и каждый год приходится на разные даты. Согласно данным Израильского информационного центра по соблюдению прав человека на оккупированных территориях, всё остальное время для палестинцев с 1991 года существует особый пропускной режим, усложняющий перемещение как внутри Палестинской автономии, так и между ее частями — Западным берегом и сектором Газа. Израильско-палестинский конфликт, начавшийся в 1948 году, является самым длительным из всех неурегулированных конфликтов в мире.