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Палестинские боевики выпустили по Израилю «множество» ракет

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Израиль заявил, что палестинские боевики выпустили из сектора Газа по территории страны «множество» ракет. Несколько из них перехватили установки противоракетной обороны (ПРО).

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Об обстреле сообщила пресс-служба армии Израиля, передает «РИА Новости». Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

«Ракеты были выпущены из сектора Газа по нескольким районам на территории Израиля», — отмечается в документе.

С 30 марта в результате действий израильских военных на границе сектора Газа пострадали свыше 12 тыс. палестинцев. Обострение ситуации пришлось на 14 мая, когда в Иерусалиме состоялось открытие посольства США, через два дня туда же свою дипмиссию перенесла Гватемала. В связи с переносом американского диппредставительства в секторе Газа вспыхнули массовые волнения.

 Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 114 человек.

Сектор Газа, где правит оппозиционное исламистское движение ХАМАС, больше 10 лет живет в условиях экономических и погранично-транспортных санкций со стороны Израиля и Египта. «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), лидером которого является глава арабской администрации Махмуд Аббас, находится в состоянии холодной войны с конкурирующим движением ХАМАС.

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