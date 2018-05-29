Палестинские боевики выпустили по Израилю «множество» ракет

Израиль заявил, что палестинские боевики выпустили из сектора Газа по территории страны «множество» ракет. Несколько из них перехватили установки противоракетной обороны (ПРО).

Об обстреле сообщила пресс-служба армии Израиля, передает «РИА Новости». Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

«Ракеты были выпущены из сектора Газа по нескольким районам на территории Израиля», — отмечается в документе.

С 30 марта в результате действий израильских военных на границе сектора Газа пострадали свыше 12 тыс. палестинцев. Обострение ситуации пришлось на 14 мая, когда в Иерусалиме состоялось открытие посольства США, через два дня туда же свою дипмиссию перенесла Гватемала. В связи с переносом американского диппредставительства в секторе Газа вспыхнули массовые волнения.

Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 114 человек.

Сектор Газа, где правит оппозиционное исламистское движение ХАМАС, больше 10 лет живет в условиях экономических и погранично-транспортных санкций со стороны Израиля и Египта. «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), лидером которого является глава арабской администрации Махмуд Аббас, находится в состоянии холодной войны с конкурирующим движением ХАМАС.