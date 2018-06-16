Севастополь начал отгружать зерно в Сирию

Отгрузка зерна в Сирию начнется в морском порту Севастополя сегодня, 16 июня. Об этом заявил губернатор города Дмитрий Овсянников, сообщает «РИА Новости».

«Первое судно стоит, смонтирована установка и начнётся загрузка судна», — цитирует его телеканал «Звезда».

Всего в Сирийскую арабскую республику планируется отправить около 200 тыс. т зерна.

1 июня «Известия» сообщили о том, что излишки рекордного урожая 2017 года Россия направит на гуманитарную помощь.

Минсельхоз, МЧС и Минфин прорабатывают вопрос об объемах излишков зерна, которые будут использованы для гуманитарной помощи. Ее могут отправить в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ. В прошлом году страна получила более 134 млн т урожая зерна при внутреннем потреблении 80 млн т.