Прямой эфир

Севастополь начал отгружать зерно в Сирию

0
Фото: TASS/UIG/Ton Koene
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отгрузка зерна в Сирию начнется в морском порту Севастополя сегодня, 16 июня. Об этом заявил губернатор города Дмитрий Овсянников, сообщает «РИА Новости».

«Первое судно стоит, смонтирована установка и начнётся загрузка судна», — цитирует его телеканал «Звезда».

Всего в Сирийскую арабскую республику планируется отправить около 200 тыс. т зерна.

1 июня «Известия» сообщили о том, что излишки рекордного урожая 2017 года Россия направит на гуманитарную помощь.

Минсельхоз, МЧС и Минфин прорабатывают вопрос об объемах излишков зерна, которые будут использованы для гуманитарной помощи. Ее могут отправить в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ. В прошлом году страна получила более 134 млн т урожая зерна при внутреннем потреблении 80 млн т.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны: боевики отбирали у мирных жителей Восточной Гуты гумпомощь
Российские военные доставили гумпомощь семьям сирийских беженцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017