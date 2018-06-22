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Американские военные советники попали под обстрел в Сирии

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Фото: REUTERS/Aboud Hamam
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Неизвестные силы обстреляли военных советников коалиции США и союзные им силы в Сирии в зоне безопасности в Ат-Танфе, которая находится в провинции Хомс.

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Американские военные и их союзники ответили на обстрел. Потерь у коалиции нет, сообщает «РИА Новости».

Также стало известно, что коалиция связалась с российскими военными по поводу произошедшего в Ат-Танфе обстрела.

22 июня агентство SANA сообщило об авиаударе возглавляемой США коалиции по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки погибли не менее восьми мирных жителей. Отмечается, что еще несколько человек получили ранения. Разрушено несколько домов.

В июне госсекретарь США Майк Помпео заявил о приверженности Штатов сохранению зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

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